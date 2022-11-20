В День памяти жертв ДТП ГИБДД Казани призвала водителей быть осторожными на дорогах

Всемирный день памяти жертв ДТП традиционно отмечается в третье воскресенье ноября. В этом году этот день приходится на сегодня, 20 ноября. В преддверии этого дня 17 ноября сотрудники ГИБДД Казани вместе с работниками городского исполкома, ГБУ «БДД», комитета по транспорту и по делам детей и молодежи Казани, а также студентами и волонтерами вышли на улицы Казани, чтобы призвать всех водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать ПДД.

Основная цель этой акции – привлечь общественность к проблемам обеспечения БДД, снижения смертности в результате аварий, противодействовать нарушителям на дороге, а также почтить память жертв ДТП. Это еще одна возможность вспомнить всех погибших в результате аварий и проявить сострадание к их семьям. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Кроме того, в течение всей прошедшей недели, с 14 по 20 ноября, автоинспекторы провели акции по профилактике ДТП среди студентов, курсантов автошкол и старшеклассников. Сотрудники ГИБДД побеседовали с ребятами, напомнили им об основных правилах безопасности на дороге. Также на дорогах Казани проводились различные рейды, в том числе на водителей, которые неправильно перевозят своих детей в автомобиле.

По данным городской Госавтоинспекции, за десять месяцев этого года в Казани произошло более 1,1 тысячи ДТП, в которых погибли 27 человек и еще более 1,3 тысячи получили различные травмы.