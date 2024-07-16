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В день памяти святого Сергия Радонежского в Казани выступит музыкальная группа «ЖИВаGO»
18 июля православные верующие празднуют день обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского. В этот день в архиерейском подворье храма в честь Преподобного Сергия Радонежского в Казани пройдет праздничная служба. На мероприятии выступит популярная казанская группа «ЖИВаGO», сообщили в казанском молодежном храме Преподобного Сергия Радонежского.
Актер Алексей Шитиков представит импровизацию, дети воскресной школы расскажут о святом, а затем на сцену выйдет приглашенный музыкальный коллектив «ЖИВаGO». Ребята исполнят фольклор в современной обработке в своем фирменном стиле. Для детей запланированы игры с аниматорами, для всех – мастер-классы и чайные дегустации от проекта «Чайный папа».
Всех желающих приглашают отметить престольный праздник храма Сергия Радонежского по адресу: Казань, улица Япеева, 2.
Завтра, 17 июля, в 17.00 состоится всенощное бдение. Уже в четверг, 18 июля, в 08.00 состоится Божественная литургия, а в 18.00 начнется праздничный вечер во дворе подворья.
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