Митрополит Кирилл возглавил службу в Каймарах в день 300-летия храма

Сегодня в храме преподобного Кирилла Белоезерского в селе Каймары митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию. Торжественная церемония прошла в день памяти преподобного Кирилла, сообщили в Татарстанской митрополии.

На богослужении присутствовали председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель мэра города Нижнекамска Марина Камелина, а также жители Высокогорского района Татарстана, паломники из Казани и других городов республики.

Фото: Татарстанская митрополия

Митрополит Кирилл прочитал молитву чествуемому святому и обратился к верующим.

«Всех вас поздравляю с праздником. 300 лет назад, в 1723 году, этот храм был освящен и в течение 200 лет верующие молились здесь Богу. Святой Кирилл был великим человеком и имел невероятную духовную силу. Помолимся сегодня Богу и Его угоднику преподобному и богоносному отцу нашему Кириллу Белоезерскому, чтобы Господь, как и прежде хранил нашу Русскую землю», — отметил он.

На торжественной церемонии архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко исполнил Богослужбеные песнопения. Также были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мире.

В завершение Божественной литургии на территории храма был совершен крестный ход. У поклонного креста была пропета «Вечная память» почившим клирикам и прихожанам храма.

Фото: Татарстанская митрополия

Стоит отметить, что трехпрестольный каменный храм преподобного Кирилла, игумена Белоезерского построен в 1723 году.

Митрополит рассказал, что Преподобный Кирилл Белоезерский стал известен, когда ему было уже за 60. По велению Божией Матери он отказался от игуменства и ушел из Москвы, где родился, за 600 километров на север. Там он основал обитель. И до сегодняшнего дня он известен как великий угодник Божий. Прожил преподобный Кирилл 90 лет.

Владыка Кирилл поблагодарил председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина за вклад в возрождение старинных храмов митрополии.

Церковь была закрыта в 1930-х годах. В настоящее ее вернули верующим, но состояние церкви более чем плачевное, требуется основательная реставрация.

«Даже в разрушенном состоянии этот храм очень красивый. Если Господь благословит, мы все вернем его к жизни. Будем трудиться вместе, будем сугубо молиться. Отцу Софронию низкий поклон за труды», — поделился Архипастырь.

В свою очередь Иеромонах Софроний (Саймуллов) поблагодарил Его Высокопреосвященство за радость совместной молитвы в день престольного торжества старинного храма.

Иван Гущин выразил митрополиту Кириллу признательность за заботу о духовном и культурном наследии Татарстана. От лица жителей Нижнекамска главу митрополии приветствовала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Также на мероприятии священники и миряне поздравили митрополита с именинами и преподнесли цветы, памятные подарки. Владыка Кирилл преподал верующим благословение. Участникам богослужения были розданы иконки преподобного Кирилла Белоезерского и духовная литература.

Завершился праздник совместной трапезой духовенства и мирян.