В день памяти народного поэта Музей Тукая в Казани сделал вход для посетителей бесплатным

Литературный музей имени Тукая объявил 15 апреля днем бесплатного посещения своих экспозиций всеми категориями гостей. В этот день, напоминают музейщики, во всем мире отмечается день памяти татарского поэта Габдуллы Тукая.

Утром на могилу поэта на кладбище в Ново-Татарской слободе будут возложены цветы. Затем памятные мероприятия продолжатся в музее.

В 11 часов здесь начнется литературно-музыкальная встреча, где будут звучать стихи Тукая и песни на его сочинения: выступят заслуженная артистка России Дания Нуруллина, народные артисты Татарстана Луара Шакирзянова, Фоат Абубакеров и Искандер Биктагиров, заслуженные артисты республики Ахмат Каримов, Раиль Шамсуаров и Илнур Закиров, лауреаты международных конкурсов Айгуль Зайнуллина и Розалия Закиева, студенты Казанского музыкального колледжа – Миляуша Закирова, Ильсаф Гильмутдинов и Рустам Егоров.

В 12 часов стартует экскурсия «В реликвиях душа Тукая», которая расскажет о мемориальных предметах Тукая. Это наиболее ценные и интересные экспонаты музея, среди которых фаянсовая шкатулка, плетеная дорожная корзина, полотенце, тюбетейка, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, медная фигурная чернильница. Гости узнают о появлении этих вещей в жизни поэта и историю их поступления в фонды музея. Речь пойдет и о прижизненных изданиях и фотографиях Тукая, о газетах и журналах, с редакциями которых он сотрудничал, о личных вещах и документах людей из окружения поэта.

«На экскурсию в 12 часов группа уже полностью набрана, и, к сожалению, мы больше уже не сможем принять. Но мы приглашаем посетителей побывать в нашем музее до пяти часов вечера по входным билетам – это бесплатные билеты, ­­­­­по которым можно посетить экспозицию. И если нужно будет экскурсионное сопровождение, его можно будет заказать за дополнительную оплату», – рассказала «Татар-информу» заведующая Литературным музеем имени Габдуллы Тукая Гузель Тухватова.

Кроме того, в 14 часов в Детском центре музея для школьников пройдет презентация интерактивной книги «Там, на разведанных дорожках». Издание расскажет о татарском фольклоре на основе труда ученого-просветителя Каюма Насыри «Мифология казанских татар» и художественных переложений народных сказок Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.