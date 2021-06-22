В День памяти и скорби Татарстан присоединится к всероссийской минуте молчания

Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 состоится всероссийская минута молчания — все регионы страны, в том числе Татарстан, почтут память жертв Великой Отечественной войны.

Закон о проведении минуты молчания подписал в начале апреля 2020 года Президент России Владимир Путин.

Акция начнется в 12.15 по московскому времени — в это самое время 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советским гражданам, в котором сообщалось о нападении фашисткой Германии на СССР.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в день 80-летия начала Великой Отечественной войны в Казани прошла общенациональная акция «Свеча памяти», а Минобороны РФ создало на своем сайте новый исторический раздел «День, о который разбился блицкриг».