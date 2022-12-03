В День Неизвестного солдата в Казани молодые активисты возложили цветы к Вечному огню

В казанском парке Победы активисты молодежных патриотических организаций возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Неизвестного солдата, который отмечается по всей России 3 декабря.

«Эта памятная дата объединяет нас как граждан своей страны. Всегда очень почетно 3 декабря стоять бок о бок с поисковыми отрядами, которые за этот год установили много имен неизвестных солдат, рассказали об их подвигах. Наша задача — помнить их, увековечивать и сохранять», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Несмотря на морозный день, в парке Победы собрались представители разных молодежных патриотических организаций, среди которых поисковики, кадеты, студенческие клубы и многие другие. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Для поискового движения День Неизвестного солдата имеет особое значение. Именно сегодня активисты будут подводить итоги года, сообщил председатель совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» Республики Татарстан Александр Коноплев.

«В этот году в поисковые экспедиции выезжало более 600 поисковиков из Татарстана. Было найдено и похоронено с почестями 408 человек, установлено 10 имен. Для нас это достойные и большие результаты», — пояснил он.

Во время митинга он рассказал о передвижной выставке, организованной республиканским поисковым движением. На ней можно узнать о крупных проектах объединения, таких как реконструкция самолета Пе-2, работе ДНК-лаборатории и другие.