В День нефтяника на главную сцену Бавлов выйдут «Мураками» и Ильсия Бадретдинова

Сегодня, в День нефтяника, на стадион «Нефтьче» в городе Бавлы выйдут рок-группа «Мураками» и Ильсия Бадтретдинова. Об этом сообщает отдел культуры Бавлинского района Татарстана.

Основная часть празднования запланирована на 17.00. В городе откроются сразу несколько интерактивных площадок: жители и гости города смогут посетить фестиваль ретроавтомобилей, выставку культур «Национальная мозаика», ярмарку «Бавлинский базАрт» и фотовыставку «Бавлы — мой край родной».

В 17.00 начнется торжественная часть праздника. На сцену выйдет Ильсия Бадретдинова, кавер-группа «Блэк Джек», а в 20.00 перед публикой предстанет группа «Мураками». Завершится День нефтяника праздничным фейерверком в 21.00.

По информации «Бавлы-информ», сегодня на площади Октября состоялся концерт, возможность насладиться музыкой жителям и гостям дали воспитанники школы искусств. Они подготовили красивые номера, включающие игру на музыкальных инструментах, песни и танцы.

Бавлинка Вера Старостина любит ходить на концерты, которые проходят с участием детей. «Такой концерт красивый посмотрели, — поделилась она впечатлениями. — Наши местные артисты лучше всех известных артистов выступают. Дети большие молодцы. Сразу настроение поднимается, такой праздник устроили для нас».

Кроме того, в День нефтяника бавлинцы сдали нормы ГТО всей семьёй. Семья Назмиевых, Ильдар, Ландыш и их дочь Айназ, представляют детский сад №1 «Алсу». Оба супруга — нефтяники, поэтому для них это двойной праздник. Ильдар трудится в аппарате управления НГДУ «Бавлынефть» инженером-технологом, а его жена Ландыш — машинистом насосной станции. Маленькая Айназ ходит в детский сад.

«С удовольствием участвуем в этом спортивном празднике, в сдаче норм ГТО, — говорит Ильдар. — Мы довольны своей командой, в нашей команде у нас сегодня главная дочь. У нас пока всё получается, надеемся быть первыми среди команд. К сдаче ГТО готовились, тренировались. А так всей семьей любим спорт, танцы, любим кататься на лыжах, в молодости сам занимался рукопашным боем, сейчас дети занимаются спортом».

В начале мероприятия были награждены дети, которые в прошлом году выполняли нормативы ГТО. Тогда они ходили в детский сад, а теперь стали школьниками. Они получили серебряные и бронзовые значки.