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Новости Татарстана и Казани
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В День народного единства в Казани пройдет крестный ход с иконой Богородицы
В субботу, 4 ноября, в День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, в Казани состоится крестный ход. Также в монастырях и храмах Татарстанской митрополии пройдут праздничные богослужения.
Начнется шествие с ватиканским списком Казанской иконы Божией Матери в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского кремля. Перед началом крестного хода там состоится молебен.
После верующие вместе с духовенством отправятся к месту обретения Казанского образа – Богородицкому монастырю, где находится Собор Казанской Иконы Богородицы. Богослужение там совершит сонм архипастырей Русской Православной Церкви.
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