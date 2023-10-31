В День народного единства в Казани пройдет крестный ход с иконой Богородицы

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 4 ноября, в День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, в Казани состоится крестный ход. Также в монастырях и храмах Татарстанской митрополии пройдут праздничные богослужения.

Начнется шествие с ватиканским списком Казанской иконы Божией Матери в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского кремля. Перед началом крестного хода там состоится молебен.

После верующие вместе с духовенством отправятся к месту обретения Казанского образа – Богородицкому монастырю, где находится Собор Казанской Иконы Богородицы. Богослужение там совершит сонм архипастырей Русской Православной Церкви.