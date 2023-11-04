В День народного единства в Бугульме состоялось посвящение в «Движение первых»

В молодёжном оздоровительном центре им. А.Д.Губина состоялась церемония посвящения в «Движение первых» для ребят и наставников смены «Первые каникулы».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, 73 ребенка и 6 наставников дали торжественное обещание жить в соответствии с ценностями движения, получили значки и обменялись друг с другом браслетами — символом единства и дружбы.

«Быть участником движения — это выбор сильных и готовых вписать свое имя в историю нашей великой страны. Сегодня, в День народного единства, мы отдаем дань уважения истории и великим событиям в нашей стране и поддерживаем прекрасную традицию единения, показывая, что все мы разные, но мы вместе», — обратилась к участникам заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Ольга Плеханова.

Новыми членами движения стали те, кто наиболее активно проявил себя на профильной смене «Первые каникулы».

«Добро пожаловать в семью, где вы можете найти новых друзей и реализовать себя в любых направлениях. Все возможности открыты перед вами», — поприветствовал ребят главный специалист регионального отделения «Движения Первых» Ильяс Бикташев.

Все присутствующие исполнили гимны России и Татарстана. А завершил праздник танцевальный флешмоб.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».