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В День народного единства в Бугульме состоялось посвящение в «Движение первых»
В молодёжном оздоровительном центре им. А.Д.Губина состоялась церемония посвящения в «Движение первых» для ребят и наставников смены «Первые каникулы».
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, 73 ребенка и 6 наставников дали торжественное обещание жить в соответствии с ценностями движения, получили значки и обменялись друг с другом браслетами — символом единства и дружбы.
«Быть участником движения — это выбор сильных и готовых вписать свое имя в историю нашей великой страны. Сегодня, в День народного единства, мы отдаем дань уважения истории и великим событиям в нашей стране и поддерживаем прекрасную традицию единения, показывая, что все мы разные, но мы вместе», — обратилась к участникам заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Ольга Плеханова.
Новыми членами движения стали те, кто наиболее активно проявил себя на профильной смене «Первые каникулы».
«Добро пожаловать в семью, где вы можете найти новых друзей и реализовать себя в любых направлениях. Все возможности открыты перед вами», — поприветствовал ребят главный специалист регионального отделения «Движения Первых» Ильяс Бикташев.
Все присутствующие исполнили гимны России и Татарстана. А завершил праздник танцевальный флешмоб.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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