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Официальная хроника
3 ноября 2021  16:21

В День народного единства Путин посетит полуостров Крым

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Завтра, в День народного единства, Президент России Владимир Путин посетит Крымский полуостров. Это анонсирует пресс-служба московского Кремля.

Российский лидер возложит цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны, встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Кроме того, глава государства примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое состоится в режиме видеоконференции. На мероприятии планируется утвердить пакет важных интеграционных документов, а также проанализировать итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси за 2020 год и январь — июнь 2021-го, ход выполнения ранее принятых решений. 

Стороны также примут решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники российским и белорусским учёным и специалистам.

#день народного единства #владимир путин
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