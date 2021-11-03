В День народного единства Путин посетит полуостров Крым

Завтра, в День народного единства, Президент России Владимир Путин посетит Крымский полуостров. Это анонсирует пресс-служба московского Кремля.

Российский лидер возложит цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны, встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Кроме того, глава государства примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое состоится в режиме видеоконференции. На мероприятии планируется утвердить пакет важных интеграционных документов, а также проанализировать итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси за 2020 год и январь — июнь 2021-го, ход выполнения ранее принятых решений.

Стороны также примут решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники российским и белорусским учёным и специалистам.