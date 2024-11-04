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В День народного единства молодогвардейцы Татарстана организовали квест для молодёжи
На базе Штаба общественной поддержки РТ в День народного единства активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали для учеников казанской гимназии №3 квест на знание национальных особенностей народов.
Как сообщает пресс-служба гвардии, квест состоял из пяти станций. На первом этапе участники определяли на каком языке написана фраза «Единство народов». Второй этап был посвящен национальным праздникам: нужно было подобрать название праздников и их описание. Третий проверял знания о национальных блюдах. На четвертом этапе участники угадывали в каком регионе и городе находится та или иная достопримечательность. Завершающий этап был посвящен флагам российских регионов. Всего участие в мероприятии приняло 30 человек.
«Данный праздник очень важен, для того чтобы показать, как более 190 национальностей и народностей вместе делают нашу страну сильной, великой и разнообразной. Особенно это важно для молодого поколения, так как именно им предстоит потом работать на благо нашей страны», - сказал руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов.
Участники высоко оценили проведенный квест. Так, ученица №3 гимназии Марьям Фаттахова сказала, что больше всего запомнилась станция, где нужно было угадать местоположения достопримечательностей.
«День народного единства — это дружба народов, я горжусь своей страной, у нас разные народы, разные традиции, языки и культура. Квест прошел замечательно, мы поделились на команды и много узнали о языках, флагах, культуре, традициях. Больше всего запомнилась станция, где у нас были разные достопримечательности и нужно было угадать, где это находится, в какой области», - поделилась школьница.
фото: пресс-служба «Молодой гвардии»
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