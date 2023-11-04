Молодежь Татарстана возложила цветы к Вечному огню в казанском парке Победы

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

В казанском парке Победы прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню народного единства, который отмечается сегодня по всей стране. Молодежные организации республики возложили цветы к Вечному огню в память о тех, кто защищал единство российского народа в разные периоды отечественной истории.

«Сегодня в нашей стране большой праздник – День народного единства. Верю, что пока мы едины, мы непобедимы. Напомню, что дата выбрана неслучайно — ещё в XVII веке Минин и Пожарский собрали ополчение в Нижнем Новгороде, куда вошли представители всего многонационального народа. Собранное войско победило польских интервентов и освободило Москву», – рассказал участникам митинга об истории проводника председатель Союза ветеранов РТ, начальник татарстанского отделения «Юнармии» Александр Бородин.

Он добавил, что единство нашей многонациональной страны сыграло огромную роль и в победе в Великой Отечественной войне, и продолжает оставаться важным и сейчас, во время проведения специальной военной операции на Украине.

После исполнения гимнов России и Татарстана к участникам митинга обратился директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«Сегодня мы живем в непростое время. Как и много веков назад, когда российский народ объединился под предводительством Минина и Пожарского, сейчас так же наша Россия объединяется. Уже вернулись в состав страны Крым, Донбасс. Как бы западные "партнёры" ни пытались вбить клин между христианином, иудеем и мусульманином, у них не получится. Наш великий народ всегда был един и непобедим», – сообщил он.

Затем участники почтили память погибших защитников нашей Родины минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«Для нас как молодежи День народного единства – это та дата, где мы можем ещё раз заявить о том, что в нашей республике проживают в мире и согласии более 170 наций и народностей. Для нас это является важной основой», – поделился руководитель Регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.