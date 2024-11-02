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В День народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по РТ
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В День Народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по Республике Татарстан.
4 ноября прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии осуществляться не будет.
Подать заявление на оказание услуг по выдаче справки о наличии или отсутствии судимости, а также получить необходимые справки возможно в электронной форме через личный кабинет Госуслуг.
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