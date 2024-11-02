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Общество 2 ноября 2024 11:29

В День народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по РТ

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В День Народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по Республике Татарстан.

4 ноября прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии осуществляться не будет.

Подать заявление на оказание услуг по выдаче справки о наличии или отсутствии судимости, а также получить необходимые справки возможно в электронной форме через личный кабинет Госуслуг.

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