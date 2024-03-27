В День молодежи в Татарстане проведут спортивный фестиваль и концерт за 10 млн рублей

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Татарстан направит более 10 млн рублей на празднование Всероссийского дня молодежи. В этот день жителей и гостей города ожидают спортивный фестиваль и концертная программа, следует из информации с портала госзакупок.

Событие состоится с участием приглашенных гостей, артистов и участников из других регионов. Программа включает состязания по восьми уличным видам спорта, в том числе паркуру, воркауту, баскетболу 3×3, скейтбордингу, самокату и ВМХ. Также на площадке состоятся образовательные мероприятия, танцевальные соревнования, концерт, волейбольный турнир и соревнования по настольному теннису, кибертурнир и организована работа музыкальной площадки. Ожидается участие молодых предпринимателей, создание партнерских зон.

Подрядчик возьмет на себя поиск и подготовку площадки, полное техобеспечение события, поиск партнеров, создание программы, брендирование, фото- и видеообеспечение, а также другие работы. На фестивале должны соблюдаться меры безопасности, согласованные в Главном управлении МЧС России по Татарстану, МВД по РТ, а также санитарно-эпидемиологические нормы.

Ожидается, что гостями площадки в день праздника станут не менее 50 тысяч человек.

Всероссийский день молодежи ежегодно отмечается в стране в последнюю неделю июня. В этом году он состоится 29 июня.