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Общество 27 июня 2024 23:25

В День молодежи в поселке Красный Ключ ограничат движение транспорта

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В Нижнекамском районе, в поселке Красный Ключ, в связи с проведением Дня молодежи ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Отмечается, что с 12 дня и до 23 часов будут перекрыты все парковочные места, а с 15 и до 23 часов станет недоступен для движения участок от спуска на набережную до поворота на Пробудиловку (кроме маршрутных автобусов).

«Горожан просят воздержаться в этот день от передвижения на личном автотранспорте. Объезд будет организован через районный Дом культуры „Мирас“», — отмечается в сообщении.

#день молодежи
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