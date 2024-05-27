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В День молодежи в Нижнекамске пройдет гастрофест и прогремит салют
29 июня, в День молодёжи, праздничные мероприятия пройдут на 5 площадках Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления культуры Нижнекамского района Гульназ Арсланова.
В экстрим-парке «Айда» запланированы соревнования по экстремальным видам спорта, в парке «Солнечная поляна» — зрелищные силовые и акробатические трюки, на территории набережной Красного Ключа пройдут мастер-классы, откроется выставка машин и мотоциклов, будет работать «Точка здоровья».
На празднике в рамках Года семьи будут чествовать достойных молодых семей Нижнекамска, а также пройдет торжественное поздравление молодоженов, зарегистрировавших свой брак 29 июня.
В Центре культурных инициатив «База» в этот день пройдет Семейный фестиваль кулинарного искусства. Кульминацией Дня молодежи станет выступление на главной сцене приглашенных звезд российской эстрады и яркий салют.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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