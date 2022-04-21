В День молодежи в экстрим-парке «Урам» пройдет фестиваль «Уличная классика», на котором будут организованы семинары, мастер-классы и соревнования по уличным видам спорта. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Фестиваль включает в себя большой образовательный блок — семинары и воркшопы от лидеров неформальных молодежных сообществ, деятелей уличной культуры и спорта на темы привлечения финансов в проекты, работы с партнерами, продвижения проектов с помощью медиапродакшена. Также запланированы соревнования по баскетболу 3×3, паркуру, BMX, скейтборду, кикскутеру и показательные выступления по стантрайдингу.

«Татарстан уже не раз становится площадкой для объединения молодежи. Это еще одна возможность для молодых людей заявить о себе, рассказать о своем проекте. А для нас — привлечь еще больше инициативных ребят в сообщества, рассказать о мерах поддержки и возможностях, которыми они могут воспользоваться», — отметил министр.

Он пояснил, что фестиваль является частью комплексной программы «Уличная классика», которая реализуется Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team), общественной организацией «Улицы России», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством спорта Российской Федерации. Мероприятие проводится для формирования экосистемы для комплексного взаимодействия органов власти и спортивных сообществ в области уличных культур. Это серия событий — форумов и фестивалей регионального, окружного, федерального и международного уровня. События проходят в период с февраля по сентябрь в очном, онлайн- и смешанном форматах в разных регионах страны. Предварительно фестиваль запланирован на 26 июня.