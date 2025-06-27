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Общество 27 июня 2025 16:28

В День молодежи в центре Казани ограничат движение

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В День молодежи в центре Казани ограничат движение

В период подготовки и проведения Дня молодежи, 28 июня, с 5:00 до 23:00 будут ограничены движение, парковка и стоянка транспортных средств на нескольких участках дорог в Казани.

Где будет запрещена парковка и движение:

  • улица Подлужная — от улицы Толстого до моста «Миллениум»;
  • съезды и заезды с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на улицу Подлужную;
  • автомобильные дороги от улицы Вишневского до домов № 7 и № 7г на улице Николая Ершова.

Госавтоинспекция Казани напоминает участникам дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора.

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