В День молодежи в центре Казани ограничат движение

В период подготовки и проведения Дня молодежи, 28 июня, с 5:00 до 23:00 будут ограничены движение, парковка и стоянка транспортных средств на нескольких участках дорог в Казани.

Где будет запрещена парковка и движение:

улица Подлужная — от улицы Толстого до моста «Миллениум»;

съезды и заезды с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на улицу Подлужную;

автомобильные дороги от улицы Вишневского до домов № 7 и № 7г на улице Николая Ершова.

Госавтоинспекция Казани напоминает участникам дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора.