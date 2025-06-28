В День молодежи Ринат Садыков наградил победителей грантовых конкурсов

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В казанском экстрим-парке «Урам», где сегодня празднуют День молодежи, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков наградил благодарственными письмами возглавляемого ведомства победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты – 1 сезон» и Всероссийского конкурса студенческих проектов «Твой ход».

«Сегодня грантовые конкурсы – это не только возможность поддержать инициативу молодых людей, но и сделать процессы, связанные с поддержкой молодежных проектов, более прозрачными. Молодежь Татарстана ежегодно активно участвует во всех федеральных мероприятиях, и мы как министерство будем продолжать поддерживать все инициативы в будущем», – обратился к победителям конкурсов Садыков.

По итогам заявочной кампании, проходившей с 14 февраля по 23 марта 2025 года, на конкурс «Росмолодежь. Гранты – 1 сезон» поступило почти 20 тыс. заявок из всех регионов России, в том числе 638 – из Татарстана. На основе экспертной оценки отобрано более 1,4 тыс. победителей. Среди них есть и 47 победителей из Татарстана, получивших гранты на общую сумму 27 млн рублей.

Особое внимание было уделено победителям Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», финал которого прошел в Москве с 15 по 20 декабря 2024 года. Республика была представлена 37 финалистами, из которых семь участников стали победителями и получили денежные призы на реализацию своих проектов.

«Грантовые конкурсы предоставляют молодежи уникальные возможности для реализации своих идей, и наша организация, как партнер и консультант, гордится тем, что может помогать молодым людям в подготовке заявок, информировании о возможностях и консультировании на всех этапах участия. Мы видим, как растет интерес к грантовым программам, и наша цель – обеспечить молодежь всей необходимой информацией и поддержкой для успешного участия в таких конкурсах», – отметил директор АНО «Татарстан – территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.