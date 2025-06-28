news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 июня 2025 16:05

В День молодежи гостям казанского парка Урам рассказали о службе в Росгвардии

Читайте нас в
Телеграм
В День молодежи гостям казанского парка Урам рассказали о службе в Росгвардии
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В День молодежи казанский экстрим-парк Урам стал площадкой не только для праздничных мероприятий, но и для профориентации.

Сотрудники Росгвардии развернули агитационный пункт, где рассказали казанцам и гостям столицы о службе в ведомстве, карьерных перспективах и возможностях профессионального роста.

Жители Казани узнали о требованиях к кандидатам на службу, социальных гарантиях и льготах, а также возможностях карьерного роста. Росгвадейцы рассказали о возможностях поступления в ведомственные вузы, где можно получить востребованные специальности и продолжить службу в офицерском звании.

Все желающие могли примерить на себе элементы служебной экипировки сотрудников вневедомственной охраны, а также просмотреть видеоролик о работе Росгвардии.

Кроме того, гостям праздника рассказали об особенностях службы по контракту в войсках национальной гвардии.

Рядом с агитационным пунктом росгвадейцы устроили экспозицию, где вниманию посетителей был представлен один из беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении ведомства. Специалисты рассказывали всем о возможностях беспилотного устройства, а также о том, как дроны помогают в поисковых операциях, охране порядка и антитеррористической деятельности.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

27 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025