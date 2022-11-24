В День матери Казанская телебашня включит праздничную иллюминацию

В честь празднования Дня матери на Казанской телебашне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 27 ноября включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Светодинамическое шоу можно будет наблюдать в предстоящее воскресенье с 16 до 23 часов, уточнили в ведомстве.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.