В день матча «Зенит» – «Рубин» в Казани вблизи стадиона ограничат продажу спиртного

В соответствии с федеральным законом о государственном регулировании производства и продажи алкоголя в Казани в день матча Чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и «Рубином» ограничат продажу алкоголя вблизи стадиона. Соответствующее постановление опубликовано Кабинетом Министров РТ.

Так, 17 сентября будет нельзя продавать спиртное в границах территории, обозначенной в приложении.

А также на улицах Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.