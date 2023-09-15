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В день матча «Зенит» – «Рубин» в Казани вблизи стадиона ограничат продажу спиртного
В соответствии с федеральным законом о государственном регулировании производства и продажи алкоголя в Казани в день матча Чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и «Рубином» ограничат продажу алкоголя вблизи стадиона. Соответствующее постановление опубликовано Кабинетом Министров РТ.
Так, 17 сентября будет нельзя продавать спиртное в границах территории, обозначенной в приложении.
А также на улицах Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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