В день матча «Рубин» – «Зенит» в Казани ограничат продажу алкоголя

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани будет временно ограничена розничная торговля алкогольной продукцией в связи с проведением футбольного матча чемпионата России между командами Российской Премьер-Лиги «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Соответствующее постановление подписал Кабинет Министров Республики Татарстан.

Ограничения вводятся в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка на время проведения спортивного мероприятия. Меры приняты в соответствии с федеральным законом № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…».

Согласно документу, в воскресенье, 27 июля, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в ряде районов столицы Татарстана. В частности, запрет охватывает следующие улицы: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Под ограничения также подпадают торговые точки, расположенные в пределах установленных границ, включающих район от проспекта Амирхана до улицы Гаврилова и далее вдоль береговой линии Казанки, с охватом прилегающих территорий и объектов, включая магазин «Мегастрой».

Исключение составляют предприятия общественного питания, где продажа алкоголя разрешена в рамках предоставления услуг.

Информирование горожан об ограничении поручено агентству «Татмедиа» и исполкому Казани. Контроль за соблюдением правил возложен на Госинспекцию РТ по контролю за оборотом алкогольной продукции совместно с МВД по Республике Татарстан.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации.