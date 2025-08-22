В день мачта «Рубина» и «Спартака» в Казани запустят бесплатные шаттлы для болельщиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 23 августа, в Казани будут запущены бесплатные шаттлы (автобусы, следующие по спецмаршруту), организованные футбольным клубом «Рубин». Автобусы должны будут усилить работу общественного транспорта до, во время и после матча со «Спартаком» и разгрузить дороги от автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Автобусы будут ходить каждые 10-20 минут со станций метро «Проспект Победы» и «Козья Слобода».

Со станции метро «Проспект Победы» запустят пять автобусов, которые будут отвозить болельщиков на стадион с 11:00 до 12:20. Автобус будет делать дополнительную остановку у ТЦ «Мега».

От станции метро «Козья Слобода» горожан будут отвозить три автобуса с 11:20 до 13:10.

Со стадиона в сторону станций метро «Проспект Победы» и «Козья Слобода» автобусы будут отвозить горожан с 16:00 до 16:30.

Помимо этого в день матча также будет усилена работа и увеличено количество единиц общественного транспорта, маршрут которых проходит рядом со стадионом «Ак Барс Арена». А в период проведения мероприятий в районе стадиона введут ограничение движения и парковку для автомобилей.

Также сообщается, что в дни проведения международного конкурса «Новая волна» парковка стадиона будет ограничена. Места будут доступны только для владельцев абонементов на сектора 106 и 107 по автопропуску. Автолюбители смогут оставить машину на ближайших парковках: дворца водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70) и автосалона МБ-Ирбис (ул. Хусаина Ямашева, 112Б).

Матч «Рубина» и «Спартака» состоится завтра, 23 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.