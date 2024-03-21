В день леса в Казани открыли мемориальную доску известному лесоводу Ахмадулле Газизуллину

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественное открытие мемориальной доски доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному лесоводу России и Татарстана Ахмадулле Газизуллину состоялось сегодня в Казани. Памятная доска с барельефом установлена возле главного входа в Казанский государственный аграрный университет.

«Сегодня знаковое событие. Как вы знаете, 2024 год объявлен Раисом Татарстана Годом научно-технологического развития Республики Татарстан. Сегодня, 21 марта, Организацией Объединенных Наций объявлен международным днем леса. В эти даты мы открываем мемориальную доску выдающемуся ученому, лесоводу, профессору Казанского государственного аграрного университета Ахмадулле Хадеевичу Газизуллину», - сказал на торжественной церемонии ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спикер отметил, что Ахмадулла Газизуллин сыграл важную роль в развитии лесного хозяйства и лесной науки, а также в развитии Казанского государственного аграрного университета.

«Он стоял у истоков возобновления подготовки специалистов для лесного хозяйства нашей республики. Благодаря его усилиям и инициативе была начата подготовка специалистов лесного хозяйства», - отметил Айрат Валиев.

Ректор аграрного университета также сообщил, что благодаря стараниям Ахмадуллы Хадеевича был образован факультет лесного хозяйства и экологии на базе госсельскохоз академии, который сегодня успешно развивается. Сейчас на факультете работают его ученики и последователи.

«Его трудовой путь, биография и достижения - пример для сегодняшнего поколения молодых ученых, которые продолжают развивать лесное хозяйство», - заметил Валиев.

Министра лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров в своем выступлении заметил, что Ахмадулла Хадеевич всю свою жизнь посвятил развитию лесного комплекса республики. Им были разработаны и опубликованы более 250 научно-методических работ в области лесного почвоведения, лесоведения и лесопользования.

«Это работы по выращиванию стандартного посадочного материала, эффективному использованию лесопользования. Под его руководством была создана и успешно работает на сегодняшний день лаборатория микроклонального вегетативного размножения основных лесообразующих и декоративных пород в Сабинском учебно-опытном лесхозе. Его труды - наши сегодняшние успехи. Он внес неоценимый вклад в развитие лесной отрасли», - отметил Равиль Кузюров.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, обращаясь к собравшимся, заметил, что Ахмадулла Газизуллин был ученым-практиком, который на жизненном пути не только занимался исследовательской деятельностью, но и преподавал, готовил учеников.

«Он создавал камфорную среду, опекал учеников, как отец. Это позволило получить республике компетентных работников лесного хозяйства, ученых. Это был уникальный человек, он искренне радовался успехам учеников», - подчеркнул Рифкат Минниханов.

Глава Сабинского муниципального района РТ Раис Минниханов подчеркнул, что Ахмадулла Хадеевич был и останется для представителей лесной отрасли уважаемым учителем.

«Мы все у него учились, он - единственный крупный ученый в области лесного почвоведения. Он был главным почвоведом и в Советском Союзе, в России и в Татарстане. Им было сделана почвенная карта, почвенный очерк всех лесных питомников Республики Татарстан. Ахмадулла Хадеевич воспитал целую плеяду учеников», - сказал Минниханов.

Газизуллин Ахмадулла Хадеевич (20.03.1931 – 15.09.2021) работал мастером лесных культур Сабинского лесхоза, помощником лесничего Верх-Катунского лесхоза (Алтайский край), преподавателем Лубянского лесхоз-техникума, лесничим Ромодановского лесничества Баганинского лесхоза, главным лесничим Камского мехлесхоза, заведующим Татарской лесной почвенно-химической производственной лабораторией при Зеленодольском опытно-показательном мехлесхозе. Кроме того, он трудился старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой экологии, почвоведения и природопользования Марийского гостехнического университета, завкафедрой лесоводства и лесных культур Казанской сельскохоз академии, директором, замдиректором Учебно-опытного Пригородного лесхоза.

За плодотворный, созидательный труд и преданность своему делу Ахмадулла Газизуллин награжден знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», удостоен почетных званий «Заслуженный лесовод Татарской АССР», «Заслуженный лесовод РФ», «Ветеран труда» и других наград.