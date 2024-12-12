В День Конституции в Лаишево вручили паспорта юным гражданам

В День Конституции России в Лаишево прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам страны, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.

Церемония состоялась в Дворце бракосочетания, где собрались дети и взрослые, чтобы отметить значимый для страны праздник. С получением первого официального документа участников мероприятия поздравили управляющая делами исполкома Айгуль Амирова и руководитель проектов патриотического и спортивного направлений регионального отделения «Движения Первых» Александр Игошин.

Айгуль Амирова обратилась к юным гражданам: «Сегодня для вас наступил очень ответственный момент. С вручением паспорта становится больше прав и обязанностей. Будьте достойными гражданами нашей страны!»

К поздравлениям присоединился Александр Игошин: «Я уверен, что каждый из вас — это будущий профессионал в спорте, науке и в любых других сферах деятельности, которые вам действительно интересны, — отметил он. — Желаю вам успехов и всестороннего развития».

Вручены паспорта 18 юным жителям, среди которых были воспитанники Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Вместе с документом ребята получили брошюру Конституции РФ, значок и удостоверение участника «Движения Первых».

Российское движение детей и молодежи создано по указу Президента России Владимира Путина, его программы реализуются в рамках национального проекта «Образование».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».