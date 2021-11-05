В день Конституции РФ в Татарстане молодые активисты раздадут ленточки с триколором

В день Конституции России, 6 ноября, молодые активисты из организации «Форпост» в Татарстане раздадут жителям ленточки с триколором, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Молодежные организации районов и городов республики проведут активности в онлайн-формате, где сможет принять участие каждый. А, например, активисты Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка „Форпост“ будут раздавать ленточки триколор около часов на улице Баумана с 13 до 15 часов», — рассказали в пресс-службе.

К ним присоединятся и волонтеры акции #МыВместе, которые доставляют лекарства и продукты пожилым.

Кроме того, посетители МФЦ тоже получат ленточки, их им вручат волонтеры Всероссийской переписи населения и волонтеры, помогающие получить QR-код.