news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
5 ноября 2021  21:04
Арсений Каримов

В день Конституции РФ в Татарстане молодые активисты раздадут ленточки с триколором

news_top_970_100

В день Конституции России, 6 ноября, молодые активисты из организации «Форпост» в Татарстане раздадут жителям ленточки с триколором, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Молодежные организации районов и городов республики проведут активности в онлайн-формате, где сможет принять участие каждый. А, например, активисты Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка „Форпост“ будут раздавать ленточки триколор около часов на улице Баумана с 13 до 15 часов», — рассказали в пресс-службе.

К ним присоединятся и волонтеры акции #МыВместе, которые доставляют лекарства и продукты пожилым. 

Кроме того, посетители МФЦ тоже получат ленточки, их им вручат волонтеры Всероссийской переписи населения и волонтеры, помогающие получить QR-код.

#минмолодежи РТ #день конституции рф #форпост
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное