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Общество
10 декабря 2021  23:15

В День Конституции РФ казанская телебашня включит праздничную иллюминацию

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В воскресенье, 12 декабря, в честь Дня Конституции Российской Федерации казанская телебашня включит праздничную иллюминацию. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.

Праздничная подсветка будет гореть с 16 до 22 часов. Помимо Казани, иллюминация зажжется на башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети в Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах. 

На медиафасаде Останкинской башни в Москве будет транслироваться флаг России, а с наступлением сумерек включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. 

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год день ее принятия, 12 декабря, стал праздничной датой. В 2020 году в ходе плебисцита в Основной закон страны был внесен ряд изменений.

#день конституции рф #казанская телебашня
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