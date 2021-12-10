В День Конституции РФ казанская телебашня включит праздничную иллюминацию

В воскресенье, 12 декабря, в честь Дня Конституции Российской Федерации казанская телебашня включит праздничную иллюминацию. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.

Праздничная подсветка будет гореть с 16 до 22 часов. Помимо Казани, иллюминация зажжется на башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети в Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах.

На медиафасаде Останкинской башни в Москве будет транслироваться флаг России, а с наступлением сумерек включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год день ее принятия, 12 декабря, стал праздничной датой. В 2020 году в ходе плебисцита в Основной закон страны был внесен ряд изменений.