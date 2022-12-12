В День Конституции РФ активисты «Форпоста» раздали ленты с триколором в центре Казани

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ активисты молодежной патриотической организации «Форпост» вместе с представителями Минмолодежи РТ раздали ленты в цветах флага России жителям Казани.

Ленты раздают всем желающим у часов на улице Баумана с 13.00 до 15.00. Всего за время акции планируется раздать три тысячи ленточек. Ленты с триколором – это символ, который любой гражданин может носить как знак своего патриотизма, отмечают в пресс-службе республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост».

«Такой небольшой акцией с раздачей ленточек с триколором мы хотим обратить внимание граждан нашего города, нашей республики на важность сегодняшней даты. Потому что Конституция является основополагающим документом, на основании которого существует наше государство. Знать такие даты и помнить о них, считаю, так же очень важно, как и чтить, например, 23 февраля и 9 мая», – сообщил директор республиканского центра Тимур Камалетдинов.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. Это основной государственный документ, который защищает права и свободы граждан.