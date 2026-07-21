В День Казанской иконы на ярмарке «Белый цветок» собрали средства нуждающимся

Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

Сегодня на площади перед Казанским собором, во время празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери прошла благотворительная акция «Белый цветок».

Так, была организована ярмарка изделий ручной работы – все они созданы подопечными благотворительных организаций. Все вырученные с продажи средства пойдут на подготовку детей из малообеспеченных семей к школе. Всем, кто стал покупателем ярмарки либо пожелал сделать пожертвование, вручали белый цветок из бумаги в знак благодарности.

«Мы рады тому, что в очередной раз здесь открывается эта акция. Казань была одной из первых, кто присоединился к акции “Белый цветок” в императорской России. Мы знаем, что Россия присоединилась к борьбе с туберкулезом по решению императора Николая II – эта болезнь была чумой XX века. На средства, вырученные благодаря акции, были открыты туберкулезные диспансеры», – рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она отметила, что после революции проводить акцию прекратили и лишь в последнее десятилетие ее возродили. Благодаря средствам, вырученным на ярмарках, удается не только помочь нуждающимся, но и дать им ощущение того, что они не одни, а их проблемы не безразличны другим, добавила она.