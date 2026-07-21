В День Казанской иконы на ярмарке «Белый цветок» собрали средства нуждающимся
Сегодня на площади перед Казанским собором, во время празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери прошла благотворительная акция «Белый цветок».
Так, была организована ярмарка изделий ручной работы – все они созданы подопечными благотворительных организаций. Все вырученные с продажи средства пойдут на подготовку детей из малообеспеченных семей к школе. Всем, кто стал покупателем ярмарки либо пожелал сделать пожертвование, вручали белый цветок из бумаги в знак благодарности.
«Мы рады тому, что в очередной раз здесь открывается эта акция. Казань была одной из первых, кто присоединился к акции “Белый цветок” в императорской России. Мы знаем, что Россия присоединилась к борьбе с туберкулезом по решению императора Николая II – эта болезнь была чумой XX века. На средства, вырученные благодаря акции, были открыты туберкулезные диспансеры», – рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Она отметила, что после революции проводить акцию прекратили и лишь в последнее десятилетие ее возродили. Благодаря средствам, вырученным на ярмарках, удается не только помочь нуждающимся, но и дать им ощущение того, что они не одни, а их проблемы не безразличны другим, добавила она.