В День Государственного флага РФ военнослужащего из Альметьевска наградили медалью Жукова

Указом Президента РФ Владимира Путина военнослужащего из Альметьевска наградили медалью Жукова, сообщили в исполкоме города.

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага РФ, нашего земляка удостоили государственной награды имени Г. Жукова за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленное в боевых действиях на защите Родины, говорится в сообщении.

В исполкоме города подчеркнули, что гордятся всеми героями и теми, кто стоит сейчас на защите России, выразив им низкий поклон и огромную благодарность.