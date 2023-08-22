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В День Государственного флага РФ военнослужащего из Альметьевска наградили медалью Жукова
Указом Президента РФ Владимира Путина военнослужащего из Альметьевска наградили медалью Жукова, сообщили в исполкоме города.
Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага РФ, нашего земляка удостоили государственной награды имени Г. Жукова за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленное в боевых действиях на защите Родины, говорится в сообщении.
В исполкоме города подчеркнули, что гордятся всеми героями и теми, кто стоит сейчас на защите России, выразив им низкий поклон и огромную благодарность.
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