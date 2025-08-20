В день Государственного флага РФ в Казани пройдут викторины и экскурсии

Фото предоставлено организатором мероприятия

23 и 24 августа мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в Казани приглашает жителей и гостей столицы Татарстана отметить День Государственного флага Российской Федерации.

Гости смогут узнать о символах страны – от первых князей до великих императоров, а также проверить свои знания в бесплатной викторине «Государственные символы России». Экскурсоводы подробно расскажут о триколоре, гербе и других исторических знаках, сопровождавших Россию в разные эпохи.

Для желающих погрузиться в историю предусмотрена тематическая экскурсия «История Российской государственности IX–XIX вв.». Маршрут проходит через ключевые исторические этапы – от зарождения княжеской власти в Древней Руси до имперского величия дома Романовых. Экспозиция включает анимированные портреты правителей, хронологические ленты, карты и 3D-реконструкции событий.

Организаторы подчеркивают, что программа ориентирована на широкую аудиторию: семьи с детьми, школьников, студентов и всех, кто интересуется историей.

«Для нас важно, чтобы каждый посетитель не просто узнал сухие факты, а почувствовал живую связь с историей страны. День государственного флага РФ – это не только про символ, но и про все, что за ним стоит: века борьбы, побед, достижений и культурного наследия», – отметили сотрудники парка.

Также гости смогут познакомиться с обновленной экспозицией «Романовы» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе».

Запись на мероприятие доступна по телефону: +7 962 571‑30‑27.