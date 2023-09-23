В День города в Нижнекамске состоялось закрытие IV Отраслевого чемпионата PetroChemSkills

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске в день города прошло закрытие IV Отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2023. Город нефтехимиков стал одной из трех площадок, включая Тюмень и Тобольск, которые встречали профессионалов нефтехимической отрасли.

На базе нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева проходили соревнования по компетенциям «Аппаратчик химических производств», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда». В течение недели участники выполняли теоретические и практические задания, а также обменивались опытом и знакомились в неформальной обстановке.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Эксперт-компатриот компетенции «Охрана труда» Марина Цыганкова отметила, что в этом году конкуренция была как никогда высокой.

«В этом году очень сильно изменились задания. Это вызвало некоторые затруднения. Оценки получились спорные. Были визуальные модули, на которых необходимо было выступить, показать свое ораторское искусство. Охрана труда — это ведь не просто заполнение документов. Инженер по охране труда должен проявлять креативность, вести за собой людей, чтобы они поверили, что охрана труда — это, то ему нужно», — объяснила Цыганкова.

Итоги завершающего этапа отраслевого чемпионата PetroChemSkills подвели в актовом зале колледжа. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на мероприятии отметил, что история города и большая нефтехимия тесно взаимосвязаны и что своим появлением Нижнекамск обязан именно «Нижнекамскнефтехиму».

«Отрадно, что мы проводим церемонию закрытия в День города, Нижнекамск был заложен первостроителями. Они были настоящими профессионалами, не боялись трудностей. Сегодня наши градообразующие предприятия являются не только гордостью города, но и республики, страны, — заявил Муллин. — Сейчас у каждого есть уникальные возможности для развития. Спасибо СИБУРу за стремление к лучшему, за те навыки, которые вы передаете подрастающему поколению».

Член правления — управляющий директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов заявил собравшимся, что с каждым годом PetroChemSkills набирает обороты, расширяет компетенции и число участников.

«Приятно видеть столько молодых, улыбающихся лиц в зале. Я искренне хочу поздравить всех с этим праздником. Особенно ценно, что завершение чемпионата совпало с Днем рождения Нижнекамска, где мы трудимся, работаем и побеждаем, — рассказал Климов. — Впервые PetroChemSkills прошел в 2019 году, тогда было 8 компетенций, 35 участников и 35 наставников. Отраслевой чемпионат PetroChemSkills становится частью ДНК СИБУРа. Отрадно, что он выходит за рамки компании. В этом году в нем принимали участие 29 предприятий, 160 участников и столько же экспертов».

Значимость отраслевого чемпионата PetroChemSkills для развития нефтехимической отрасли России отметила и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. На церемонии закрытия она выступила перед студентами колледжа и участниками соревнований.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

После выступления гостей ведущий объявил имена победителей. В компетенции «Охрана труда» первое место занял ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности «Томскнефтехима» Артем Канисеев, его коллега — Надежда Власова — одержала победу в компетенции «Лаборант химического анализа». Лучшим аппаратиком химических производств стал представитель ТАНЕКО Марат Нуриев.

Победительницей в категории «Охрана окружающей среды» стала Кристина Рыбалко из «ЗапСибНефтехима», а на третьем месте оказалась сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Елена Антропова. На предприятии она трудится более 20 лет, но несмотря на внушительный стаж работы, впервые участвует в конкурсе профессионального мастерства.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Хотелось бы занять первое место, но немного не хватило. Сказалось волнение. Нас было 14 участников из разных предприятий не только СИБУРа, но и других крупных компаний. Рада знакомству со всеми, что-то мы переняли друг у друга. Все было на высоте. Этот драйв от соревнований ни с чем не сравним», — поделилась впечатлениями Антропова.

Также свои награды получили и студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработке им. Лемаева, которые участвовали вне конкурса. Третьекурсник Вячеслав Баранов стал вторым в компетенции «Аппаратчик нефтехимических производств».

«Мои родные работают на „Нижнекамскнефтехиме“, я тоже решил пойти по их стопам. После колледжа хочу устроиться в СИБУР и поступить на заочное отделение в НХТИ. Считаю, что нефтехимия — очень перспективная отрасль. А СИБУР именно та компания, в которой хочется трудиться и расти профессионально», — рассказал о своих планах молодой человек.