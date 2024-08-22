В День города в Казани пройдет гала-концерт победителей и лауреатов «Безнең заман»

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время — Безнең заман»

В 13.00 30 августа на площади перед театром Камала состоится гала-концерт ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

Как отметил почетный наставник и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, большое выступление участников в День города и республики стало уже традиционным. Участие в концерте примут порядка 220 человек, представляющих 12 татарстанских предприятий.

«Фестиваль вот уже на протяжении многих лет дает возможность работающей молодежи выступать на одной сцене со знаменитыми артистами мирового уровня. Проект — еще одно доказательство того, что, несмотря на место проживания, профессию, статус, семейное положение, для всей молодежи создаются одинаковые условия для самореализации», — заметил он.

Так, жителей и гостей города порадуют своими номерами коллективы ГБУ «Безопасность дорожного движения», ПАО «КАМАЗ» АО «Аммоний», АО «Татэнерго», Заинской ГРЭС, Казанского государственного казенного порохового завода, группы компаний СИБУР и другие. Откроет мероприятие парад команд под гимн фестиваля, а финальным аккордом станет исполнение композиции «Мин яратам сине, Татарстан».

В фестивале 2023 года приняли участие около полутора тысяч представителей работающей молодежи со 190 предприятий, учреждений, организаций из 43 районов Татарстана. За 10 лет число участников приблизилось к 10 тысячам человек.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Заявочная кампания на фестиваль продолжается на сайте.

«Наше время — Безнең заман» направлено на создание возможностей для самореализации молодежи и соответствует целям национального проекта «Образование».