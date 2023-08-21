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В День города в Казани откроют памятную доску в честь Анвара Багаутдинова
В столице Татарстана 30 августа, в День города, откроют мемориальную доску в честь позднесоветского государственного деятеля Анвара Багаутдинова. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
«В 10.00 по адресу: ул. Маяковская, д. 19 откроется мемориальная доска в память о председателе президиума Верховного совета ТАССР 1983–1986 годов Анваре Багаутдинове», — отметила докладчица.
Идею установить памятную доску выдвинул Государственный Совет РТ. «Автор доски — член Союза художников России скульптор Тимофей Тюрин», — уточнила Сагитова.
Анвар Бадретдинович Багаутдинов родился 27 ноября 1925 года в деревне Эмикеево (ныне Камско-Устьинский район РТ). Карьеру партийного и государственного деятеля начал в 1950 году в комсомоле с поста второго секретаря Бондюжского районного комитета ВЛКСМ.
В 1961-1962 и с 1965 по 1979 год был первым секретарем Азнакаевского райкома КПСС. С 1962 по 1965 год — секретарь партийного комитета Альметьевского производственного колхозно-совхозного управления. С 1979 по 1983 год — первый секретарь Альметьевского горкома.
С 1986 года на пенсии. Скончался 25 октября 2002 года в Казани.
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