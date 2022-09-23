По случаю Дня города в Нижнекамске прошел парад трамваев из семи экипажей

В День города в Нижнекамске состоялся парад трамваев. Участие в нем приняли сразу семь экипажей. Прокатиться по маршруту от трамвайного депо до Красного Ключа мог любой желающий. Об этом «Татар-информу» рассказали в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска, которая представила два литературных вагона.

«Маршрут от трамвайного депо до Красного Ключа — самый длинный, живописный и красивый в нашем городе. В литературных вагонах для нижнекамцев была организована праздничная программа: викторины, музыкальные номера, чтение стихов, рассказы интересных фактов о Нижнекамске», — пояснили в библиотеке.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, возглавил парад старинный вагончик — именно такие когда-то колесили по улицам молодого Нижнекамска. Сейчас таких трамваев в городе осталось всего два: один из них установлен как арт-объект у депо, а второй гордо прокатился во главе колонны.

В салоне именно этого трамвая находились мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, руководители города, первостроители и ветераны нефтехимического производства.

«Традиция, которая давно заложена нашим предприятием и сегодня продолжается, говорит о том, что город живет. Сегодня Нижнекамск молодой и красивый. Его ждет прекрасное будущее, если здесь будет много детей. Сколько бы новых хороших зданий ни строили, если там не будет детского голоса и шалостей, то и нет будущего. Благо у Нижнекамска всё это есть», — уверен глава района.

Остальными участниками парада стали тематические вагоны: «зеленый» трамвай от Детского эколого-биологического центра, экскурсионный трамвай с малышами, вагон образования.

ЗАГС тоже оформил свой семейный трамвай. Самым ярким, пожалуй, оказался вагон Дома дружбы народов, оформление которого отсылало к Году культурного наследия и народного единства.

В этом году 55 лет исполнилось со дня запуска первого трамвая в Нижнекамске. Его пассажирами стали ученики школы №1 — победители соревнований по сбору металлолома. Управляла вагоном водитель первого класса Марьям Адеева. Протяженность рейса составила 19,2 километра.