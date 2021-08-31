В День города метрополитен Казани перевез более 130 тыс. человек

Накануне, в День города и День Республики Татарстан, из-за проведения праздничных мероприятий Казанский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров — 130 790 человек. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Согласно статистике, в этот же день 2020 года метро столицы Татарстана перевезло 101 464 человека, а 2019 года — 126 848.

Чтобы жители и гости Казани могли добраться до дома после вечерних массовых мероприятий, метрополитен работал до 12 часов ночи и задействовал весь состав электропоездов.

На станциях для обеспечения максимальной безопасности пассажиров дежурили представители руководства метро, а также сотрудники дирекции службы доходов и движения, службы безопасности, энергохозяйства, путевого хозяйства. Было увеличено и число сотрудников отдела полиции.

Во избежание давок и несчастных случаев на платформах сотрудники метрополитена запускали людей внутрь небольшими группами, отметили в МУП «Метроэлектротранс».