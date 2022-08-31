В День города казанский метрополитен перевез рекордное число пассажиров — свыше 155 тысяч

Казанский метрополитен перевез накануне, в День города и День Республики Татарстан, рекордное количество пассажиров — 155 685. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

При этом 30 августа 2021 года казанское метро перевезло 130 790 пассажиров, 2020 года — 101 467, а 2019-го — 126 848.

Были специально запущены дополнительные поезда. На станциях для контроля правопорядка дежурили сотрудники полиции метрополитена.

Помимо прочего, во избежание давки в кассовых залах и несчастных случаев на платформе двери метро временно закрывали на вход, пассажиров запускали внутрь небольшими группами.