В День города и республики в метро Казани проехались больше 160 тыс. человек

В День города и республики, 30 августа, в метро Казани прокатились свыше 160 тыс. человек, сообщает «Мупметроэлектротранс». К слову, это больше, чем в 2022-2019 годах, следует из предыдущих отчетов предприятия.

Отметим, что в аналогичный день 2022-го в казанском метрополитене проехались 155,6 тыс. человек, в 2021-м было перевезено 130,7 тыс. пассажиров, в 2020 году – 101,4 тыс., а в 2019-м – 126,8 тыс. гостей и жителей города.

Для комфорта и быстроты обслуживания пассажиров на линии были задействованы дополнительные электросоставы. Как следствие, интервал движения сократился до минимума.

Также в день проведения праздника на всех станциях усилили меры безопасности. Помимо дежурств правоохранительных органов, сотрудники метрополитена досмотрели более 40 тыс. ручных кладей и багажа, а, чтобы избежать давки и несчастных случаев, на станции «Козья Слобода» на время закрыли входные двери. Пассажиров пропускали маленькими группами.