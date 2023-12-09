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В День героев Отечества в Менделеевске боец СВО навестил ветерана
В День героев Отечества ветерана Великой Отечественной Войны Зайнака Аглиева поздравили с праздником заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева, юнармейцы и мобилизованный местный житель Ринат, который сейчас находится в краткосрочном отпуске.
Зайнак Аглиев поделился фронтовыми воспоминаниями. Его призвали в армию в 17 лет после окончания школы. Сначала прошел курс молодого бойца, потом служил в запасном полку. Девятого мая 1945 года встретил Победу в Литве. Ветеран выразил уверенность, что весть о победе вновь прозвучит над территорией страны.
В послевоенные годы Зайнак Аглиев трудился в школе, был и учителем, и директором. Его уроки отличались от занятий других педагогов, детям казалось, что он знает всё.
«Я стремился научить детей гордиться Родиной, быть готовыми защитить ее», — отметил 96-летний ветеран войны, труда и учительства, аксакал села Бизяки.
Сегодня менделеевцы чтят память героев-земляков Михаила Фомина, Вилена Бурмистрова, Петра Сафронова, Василия Белоусова, Павла Фролова, Василия Пискунова и Михаила Суднишникова, а также чествуют участников специальной военной операции, проявляющих мужество в защите интересов страны.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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