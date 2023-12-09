В День героев Отечества в Менделеевске боец СВО навестил ветерана

В День героев Отечества ветерана Великой Отечественной Войны Зайнака Аглиева поздравили с праздником заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева, юнармейцы и мобилизованный местный житель Ринат, который сейчас находится в краткосрочном отпуске.

Зайнак Аглиев поделился фронтовыми воспоминаниями. Его призвали в армию в 17 лет после окончания школы. Сначала прошел курс молодого бойца, потом служил в запасном полку. Девятого мая 1945 года встретил Победу в Литве. Ветеран выразил уверенность, что весть о победе вновь прозвучит над территорией страны.

В послевоенные годы Зайнак Аглиев трудился в школе, был и учителем, и директором. Его уроки отличались от занятий других педагогов, детям казалось, что он знает всё.

«Я стремился научить детей гордиться Родиной, быть готовыми защитить ее», — отметил 96-летний ветеран войны, труда и учительства, аксакал села Бизяки.

Сегодня менделеевцы чтят память героев-земляков Михаила Фомина, Вилена Бурмистрова, Петра Сафронова, Василия Белоусова, Павла Фролова, Василия Пискунова и Михаила Суднишникова, а также чествуют участников специальной военной операции, проявляющих мужество в защите интересов страны.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.