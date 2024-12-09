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В День героев Отечества в Бугульме открылась фотовыставка в память о бойцах СВО
Сегодня в Бугульме отметили День героев Отечества. Во Дворце Молодежи состоялось открытие фотовыставки «Портрет героя», посвященной бугульминцам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие близкие и родные героев.
«В этот памятный день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто встал на защиту Родины, кто проявил героизм и стойкость в борьбе за свободу и независимость. Среди этих героев немало жителей Бугульмы. Их жизненный путь и бескорыстное служение Родине являются высокой планкой, на которую равняется подрастающее поколение бугульминцев. Нам очень хотелось, чтобы вы увидели лица героев, совершивших подвиги, благодаря которым они вошли в вечность. Склоняем головы перед их мужеством. Близким — самые теплые слова поддержки», — обратился глава района Линар Закиров.
Работа по подготовке портретов проделана вместе со вдовами и матерями военнослужащих. Всего в выставку включили 39 фотографий, 39 имен и рассказы о 39 подвигах.
На одном из представленных портретов сержант Сергей Долматов. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность он награжден орденом Мужества (посмертно). Линар Закиров и глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков передали награду супруге героя Наталье.
Также на Аллее памяти состоялась церемония возложения цветов к монументу Вечной славы. В мероприятии приняли участие глава района Линар Закиров и министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. Присутствовавшие на торжественной церемонии почтили память защитников Родины минутой молчания.
Фото: пресс-служба Бугульминского района.
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