В День героев Отечества бугульминцы возложили цветы к монументам города

Сегодня, в День Героев Отечества, глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров, руководители организаций и учреждений города, представители общественных и молодежных организаций возложили цветы к мемориалу «Вечная слава», к бюстам Героев Советского Союза.

Бугульма не забывает Героев Советского Союза. Это Вячеслав Медноногов, Петр Манаков, Николай Сентюков, Газинур Гафиатуллин, Александр Рудаков, Иван Никитин, Владимир Графов, Мисбах Халиулин, Иван Конев.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в 1970 году на тридцатую годовщину празднования юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне в городском парке были установлены их бюсты.

Именами славных сынов Родины названы улицы Бугульмы.

«Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Кто-то удостоен высшего звания Героя на фронтах Великой Отечественной войны, кто-то — в борьбе с преступностью и терроризмом, кто-то за совершение великих открытий, проведение сложнейших испытаний, реализацию масштабных проектов. И всех этих людей объединяет любовь к Родине и чувство долга», — отметил Линар Закиров.

В 2018 году почетного звания Героя Российской Федерации удостоен уроженец Бугульмы, летчик-космонавт Сергей Рыжиков.

«Мы помним и чтим тех, кто самоотверженно стоял на защите интересов страны в годы Великой Отечественной войны, прославляем героев наших дней, участников СВО. Они — пример для каждого из нас в служении Родине, образец для подражания и воспитания наших детей», — подытожил мэр Бугульмы.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.