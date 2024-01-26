В День борьбы с раком в Казани пройдет фотовыставка «Онкология. Жизнь… до… и после…»

В Казани во Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля, пройдет фотовыставка «Онкология. Жизнь… до… и после».

Посетить фотовыставку, организованную в поддержку людей с онкологическими заболеваниями, приглашают посетить АНБО «ЛУЧ» совместно с ТЦ «Мега».

В пространстве «Атмосфера» в ТЦ «Мега» будет организован лекторий. Спикерами станут ведущие медицинские эксперты Казанского онкодиспансера.

После мероприятия в пространстве «Веранда», расположенном напротив центрального входа в торговый центр, пройдет мастер-класс «Танцуем Жизнь».

Задача выставки – показать людям с онкологическими диагнозом, что красота сильнее болезни, разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическими заболеваниями, напомнить о важности информирования и поддержки тех, кто сражается с этим невидимым недугом.

АНБО «ЛУЧ» – сообщество, деятельность которого направлена на поддержку и заботу людей, столкнувшихся с онкологией. Одним из проектов является организация благотворительных фотоссесий для людей в период лечения онкологии, а также людей, благополучно вышедших в ремиссию, используя фотосессии, как метод психологической помощи.

Красивые и сильные люди своим примером хотят вдохновить на победу над тяжелым заболеванием, дать надежду на возможное выздоровление.

Открытие выставки состоится 4 февраля в 13.00 в торговом центре «Мега» по адресу проспект Победы, 141. Проходить она будет с 4 по 14 февраля 2024 года.