В День борьбы с депрессией психологи напомнили татарстанцам, как сберечь здоровье

Сегодня, 24 марта, во всем мире отмечается Международный день борьбы с депрессией. В связи с этим в пресс-службе Республиканского клинического наркологического диспансера напомнили жителям Татарстана, как сберечь свое здоровье.

«Сегодня нам как никогда важно привлечь внимание общества к проблемам душевного здоровья», – отмечает заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева.

Депрессия обычно сопровождается стойким подавленным настроением, негативным мышлением и замедлением движений. Она является самым распространенным психическим расстройством. Также во время депрессии отмечается снижение самооценки, потеря интереса к привычной деятельности, жизни и окружающим событиям.

Во время этого расстройства жизнь кажется бессмысленной, возникают мысли о суициде. Человек отгораживается от окружающих, ему сложно что-либо планировать, обучаться, принимать решения.

Подобным депрессивным состояниям часто сопутствует употребление психоактивных веществ: человек употребляет алкоголь, чтобы поднять настроение, избавиться от чувства вины, бессоницы. Вместе с этим спиртное может усиливать печаль, апатию и усталость. После того, как действие наркотика ослабевает, люди могут испытывать депрессию, так как пытаются справиться с «ломкой».

Во избежание депрессии психологи советуют, в первую очередь, не отказывать себе в отдыхе и сне. Взрослый человек должен спать не менее 9 часов сутки, дети – от 9 до 12 часов. Во сне восстанавливаются все системы организма для проживания следующего дня. Необходимо также соблюдать режим дня и правильно питаться.

«Нередко предпосылками депрессивных состояний являются соматические заболевания, нарушения в работе органов ЖКТ. Сбалансированное питание – это залог физического и ментального здоровья», – напоминает заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева.

Также психологи рекомендуют больше двигаться и реже пользоваться личным транспортом – отдать предпочтение ходьбе пешком.

Чаще проводите время с родными и близкими, устраивайте совместный отпуск, делайте упор на позитивные эмоции. В сегодняшнее время негативных новостей больше, чем позитивных, поэтому в семье важно сохранять позитивный настрой.

Не стесняйтесь просить о помощи – у любого человека есть предел возможностей, не надо брать на себя слишком много. Если вы чувствуете, что у вас есть неполадки с самочувствием, необходимо обратиться к специалисту.

Найдите время для себя: хобби, чтение, саморазвитие – все это помогает выработать позитивные эмоции.