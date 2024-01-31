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В день 15-летия интронизации Патриарха Кирилла в казанских храмах будут звучать колокола
Русская Православная Церковь молитвенно отметит 15-летие интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в татарстанской Митрополии.
По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в этот день в 12:00 во всех храмах и монастырях Казанской епархии прозвучит колокольный звон.
Священники и миряне будут возносить сугубые молитвы о здравии Предстоятеля Церкви. В Казанском кафедральном соборе, освящение которого совершил Святейший Патриарх Кирилл 21 июля 2021 года, будет совершен благодарственный молебен.
В молебном пении примут участие наместники и настоятельницы монастырей Казанской епархии, настоятели и клирики приходских храмов города Казани.
Поблагодарить Господа и сугубо помолиться о здравии Святейшего Владыки приглашаются прихожане столичных храмов, жители и гости Казани. Начало молебна в 12:00. Адрес Казанского Богородицкого монастыря: ул. Большая Красная, 5.
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