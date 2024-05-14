В издании «Реальное время» сменился главный редактор

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Известный в Татарстане журналист Сергей Кощеев переходит с поста главного редактора «Реального времени» на новый проект в том же интернет-издании. Об этом «Татар-информу» рассказала директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина.

«Сергей [Кощеев] занимается новым проектом в „Реальном времени“. Главный редактор я», — сообщила Саушина.

Сергей Кощеев родился в 1985 году в городе Куйбышев Татарской АССР, работал журналистом и редактором в ряде казанских СМИ, специализируется на деловой журналистике. С весны 2015 года работал главным редактором «Реального времени», осенью 2016-го покинул редакцию, но в 2019 году вернулся на пост главреда.

В 2018 году под руководством Сергея Кощеева в Татарстане был создан интернет-ресурс для предпринимателей «Проверенный бизнес». Проект был инициирован Минэкономики РТ.