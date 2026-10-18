В «Деловой России» призвали отделить «настоящих» самозанятых от «ненастоящих»

При рассмотрении вопроса о продлении действия эксперимента по взиманию налога на профессиональный доход следует отделить настоящих самозанятых граждан от ненастоящих, которые в действительности являются сотрудниками организаций. Об этом в интервью РБК заявил руководитель «Деловой России» Алексей Репик.

«Если мы понимаем, что режим заканчивает свое действие через год или два (эксперимент продлится до конца 2028-го – прим. Т-и), надо сесть и начать обсуждать сейчас, для каких категорий он сохранится», – подчеркнул глава общественной организации.

По мнению Репика, режим самозанятости «обязательно нужно сохранять», но только в тех категориях, где речь идет о «настоящей» самозанятости. В качестве примера он привел репетиторов и парикмахеров. А вот в случае таксистов следует отделять действительно являющихся самозанятыми и сотрудников крупных компаний. Аналогичная ситуация – с работниками складов, добавил глава «Деловой России».

«Потом оказывается, что с предприятий на полноценной системе налогообложения работники уходят туда, где получают деньги на руки», – констатировал Репик. Соответственно, на его взгляд, в подобных сегментах следует «пресекать злоупотребления, выравнивая налоговую нагрузку и параллельно социальные гарантии на разных режимах обложения деятельности вне зависимости от договорного оформления».

По словам общественника, условные десять групп самозанятых можно разделить на семь «настоящих» и три «ненастоящих». «Это значит, что нужно будет оставить семь групп в контуре этого режима и предложить им условия на 40% лучше, чем раньше, за счет высвобожденного ресурса», – предложил в связи с этим он.

К январю 2026 года в Татарстане было зарегистрировано около 447 тыс. самозанятых граждан. Совокупный доход самозанятых за семь лет (к ноябрю 2025-го) превысил 272 млрд рублей.

«Количество самозанятых выросло, но много баловства среди них. Это путь в никуда. Такая прекрасная возможность создана, но, если это мошенничество, надо пресекать», – заметил в октябре 2025-го Раис Татарстана Рустам Минниханов. До этого, в декабре 2024-го, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко назвал одной из причин нехватки рабочих кадров льготы для самозанятых.

В феврале этого года бывший на тот момент председателем Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ограничить число областей, в которых могут работать самозанятые, после завершения эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2029 году.

Позднее Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ изучить практику штрафов для самозанятых граждан в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.