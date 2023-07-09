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Руc Тат
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Происшествия 9 июля 2023 09:36

В Дели из-за сильного дождя разрушились здания, один человек погиб

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В индийской столице Дели в результате самых сильных за последние 20 лет ливней разрушены 15 зданий, погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

«После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб», — указано в сообщении.

Телеканал приводит слова очевидца о том, что «всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации».

Отмечается, что сильный дождь продолжится в нескольких районах штата. В свою очередь департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий призвал людей воздержаться от выхода на улицу во время дождя из-за грозы.

#индия #ливни
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