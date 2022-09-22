В деле замглавы ФСС об аферах с подгузниками для инвалидов появились новые подробности

В уголовном деле заместителя руководителя Фонда социального страхования по Татарстану Геннадия Титова появились новые эпизоды, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено, после заключения компанией «РРС-Мед» госконтракта на поставку спецсредств для инвалидов, Титов стал максимально усложнять заказчику жизнь – он давал указания сотрудникам фонда не давать вовремя поставщику списки получателей товара. Таким образом, сроки, прописанные в госконтракте, нарушались, а поставщик был вынужден оплачивать штрафы и получал другие взыскания.

Кроме того, Титов давал распоряжение передавать поставщику реестр получателей в различных отдаленных районах республики, тем самым увеличивая траты на логистику. Делалось это все в пользу другой организации, в которой у замглавы ФСС были свои интересы.

В отношении Титова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.