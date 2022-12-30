В деле военкома Арского района РТ уже пять эпизодов взяток, ему продлили арест

Военному комиссару Арского района Татарстана продлили срок содержания в СИЗО по подозрению в получении взяток за выдачу военных билетов. Под стражей он находится с начала октября.

Как стало известно агентству, на данный момент речь идет уже о пяти эпизодах взяток. По версии следствия, с 2017 по 2021 годы военный комиссар Арского района РТ продавал военные билеты. Самый дешевый обошелся «клиентам» в 50 тысяч рублей, самый дорогой – в 130 тысяч.

Обвиняемый военком свою вину не признает, суд продлил ему арест до февраля.

По данным агентства, начальник одного из отделов этого же военкомата подозревается в получении 20 взяток за выдачу военных билетов. Он вину свою признает.